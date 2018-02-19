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    Elden ayaktan düşmeden önleminizi alın

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Bugün gencinden yaşlısına herkesin mutlaka üzerinde kafa yorması ve hatta bir an evvel karar vermesi gereken bir konuya değineceğiz. Konumuz genel anlamda kendiniz ve sağlığınızla ilgili ileriye dönük alabileceğiniz kişisel tedbirler.

    Elden ayaktan düşmeden önleminizi alınKAZA, hastalık ve yaşlılık nedeniyle hiç ummadığımız bir anda, kendimizle ilgili karar veremeyecek duruma gelebiliriz. 

    Örneğin yaşlılık döneminde hayatınızı huzurevinde sürdürmeye karar verdiğinizde sahip olduğunuz ev veya konutunuzun akıbeti ne olacak?
    Hangi doktordan nasıl bir tıbbi tedavi hizmetini almak istiyorsunuz?
    Resmi dairelerle yazışmalarınızı kim yürütecek?
    Banka ve huzurevi ile ilgili bürokratik işlemleri kim takip edecek?

    Tüm bu soruların yanıtı Salı günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.

    Etiketler: Sağlık , Sigorta , avrupadan haberler
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