Elden ayaktan düşmeden önleminizi alın

KAZA, hastalık ve yaşlılık nedeniyle hiç ummadığımız bir anda, kendimizle ilgili karar veremeyecek duruma gelebiliriz.

Örneğin yaşlılık döneminde hayatınızı huzurevinde sürdürmeye karar verdiğinizde sahip olduğunuz ev veya konutunuzun akıbeti ne olacak?

Hangi doktordan nasıl bir tıbbi tedavi hizmetini almak istiyorsunuz?

Resmi dairelerle yazışmalarınızı kim yürütecek?

Banka ve huzurevi ile ilgili bürokratik işlemleri kim takip edecek?

Tüm bu soruların yanıtı Salı günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.