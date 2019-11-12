Elçiye ‘Trump’ı geçiştir’ demişler
ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, anılarını derlediği ‘Tüm Saygımla’ isimli kitapta iki eski üst düzey yetkilinin kendisine ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘geçiştirme’ tavsiyesinde bulunduğunu öne sürdü.
Haley, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin kendisini bu şekilde hareket etmeye ikna etmeye çalıştığını savundu. Haley, iki yetkilinin tavırlarını “Ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz” diye açıkladıklarını da iddia etti. Trump ise Twitter’dan “İyi şanslar Nikki” diye mesaj attı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle