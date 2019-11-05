Elçilik işgalinin 40’ıncı yıldönümü
İRAN’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 40. yılı nedeniyle dün ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı gösteriler düzenlendi. “
Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü” dolayısıyla başkent Tahran’daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, siyasi ve askeri yetkililer katıldı.
444 GÜN SÜRMÜŞTÜ
ABD’nin Tahran Büyükelçiliği, İran Devrimi’nden 9 ay sonra 4 Kasım 1979’da, kendilerine “İmam’ın Çizgisindeki Öğrenciler” adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı kişilerce işgal edilmişti. Olayda, büyükelçiliği işgal eden grup, gizlice kaçmayı başaranların ardında kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bırakmış, 52 kişiyi ise 444 gün boyunca rehin tutmuştu. Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981’de rehinelerin bırakılması kabul edilmişti. Diplomasi tarihinin en uzun süreli rehine krizlerinden birinin yaşandığı elçilik binası bugün müze olarak kullanılıyor.
Bu arada ABD Maliye Bakanlığı’ndan rehine krizinin yıldönümünde aralarında İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in oğlu Mojtaba Hamaney’in de olduğu 9 kişi ve 1 kuruma yaptırım geldi. Daha önce Ayetullah Hamaney’e yaptırım getirilmişti.
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