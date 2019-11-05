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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Elçilik işgalinin 40’ıncı yıldönümü

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Elçilik işgalinin 40’ıncı yıldönümü

İRAN’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 40. yılı nedeniyle dün ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı gösteriler düzenlendi. “

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü” dolayısıyla başkent Tahran’daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

444 GÜN SÜRMÜŞTÜ

ABD’nin Tahran Büyükelçiliği, İran Devrimi’nden 9 ay sonra 4 Kasım 1979’da, kendilerine “İmam’ın Çizgisindeki Öğrenciler” adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı kişilerce işgal edilmişti. Olayda, büyükelçiliği işgal eden grup, gizlice kaçmayı başaranların ardında kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bırakmış, 52 kişiyi ise 444 gün boyunca rehin tutmuştu. Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981’de rehinelerin bırakılması kabul edilmişti. Diplomasi tarihinin en uzun süreli rehine krizlerinden birinin yaşandığı elçilik binası bugün müze olarak kullanılıyor.

Bu arada ABD Maliye Bakanlığı’ndan rehine krizinin yıldönümünde aralarında İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in oğlu Mojtaba Hamaney’in de olduğu 9 kişi ve 1 kuruma yaptırım geldi. Daha önce Ayetullah Hamaney’e yaptırım getirilmişti.

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