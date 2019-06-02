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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
02.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Bukele yemin ederek görevine başladı

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El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Bukele yemin ederek görevine başladı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan ve 20'nci yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden gelen Nayip Bukele, yemin ederek görevine başladı.

Yemin töreninde konuşan 37 yaşındaki Bukele, ülkesinin yozlaşmış hükümetler ve depremler gibi çok büyük zorluklardan geçtiğini belirterek, El Salvador'un yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Bukele, "Hep birlikte ileriye doğru gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini, Filistin kökenli aday Nayip Bukele kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimi, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak koalisyonu adayı Bukele'nin kazandığını duyurmuştu.

6,5 milyon nüfuslu El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan yüz binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı bir göçmen konvoyu oluşturarak ABD sınırına hareket etmişti.

NAYİP BUKELE KİMDİR?

Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı Nayip Bukele'nin kökleri, Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20'nci yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların yerel dağıtımcılığını yaptı. 2012'de San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015'te başkent San Salvador'un belediye başkanı oldu.

Her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılmıştı. Bukele, seçim kampanyasında yolsuzluğu önleme, çete şiddetine son verme ve daha fazla istihdam vaatleriyle ön plana çıkmıştı.

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