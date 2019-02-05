El Salvador’a Filistinli başkan
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da devlet başkanlığı seçimini Filistin kökenli 37 yaşındaki Nayib Bukele ezici bir farkla kazandı.
Yolsuzluk karşıtı politikaları ve ülkedeki suç oranının düşürülmesini vaat eden Bukele’nin zaferi, 1992’deki iç savaşın akabinde ülkeyi son 25 yıldır yöneten iki merkez partinin hâkimiyetini kaybettiğinin işareti olarak görülüyor. Yüzde 54 oyla ilk turda seçilen San Salvador kentinin eski belediye başkanına seçimi kazandıran slogan ise “Kimse çalmazsa yeteri kadar para var” oldu. Seçimde merkez sağ Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı’nın adayı Carlos Callejas yaklaşık yüzde 32 oyla ikinci, iktidardaki merkez sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Dışişleri Bakanı Hugo Martinez yaklaşık yüzde 14 oyla üçüncü sırada yer aldı.
SALVADORLULAR KAÇIYOR
‘Kırlangıç’ lakaplı Bukele’nin kökleri Osmanlı egemenliğindeki Filistin’e dayanıyor. Bukele, 20’nci yüzyılın başında Filistin’den göç etmiş bir aileden geliyor. Babası tanınmış bir Müslüman işadamı. İşsizlik ve yüksek suç oranından kaçan El Salvadorlular yasadışı yollarla ABD’ye girmeye çalışıyor.
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