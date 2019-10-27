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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: AP
27.10.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

El Salvador Devlet Başkanı'nın "cinayetsiz gün" sevinci

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El Salvador Devlet Başkanı'nın "cinayetsiz gün" sevinci

Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 25 Ekim Cuma gününün ülke genelinde cinayetsiz geçmesini "Tanrı'ya şükür" ifadesiyle duyurdu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde 25 Ekim gününün "cinayetsiz" tamamlandığını duyurdu.

Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, 25 Ekim Cuma günü ülkede hiç cinayet işlenmemesi dolayısıyla sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.

Bukele, "25 Ekim gününü tüm ülkede sıfır cinayetle kapattığımızı doğrulayabiliriz. Tanrı'ya şükür." ifadelerini kullandı.

El Salvador birinci, Venezuela ikinci

Birkaç ay önce bölge basınında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti.
El Salvador’un arkasında 100 binde 57'lik oranla yer alan Venezuela ise cinayet oranlarında Latin Amerika'da ikinci, Güney Amerika'da birinci olmuştu.

 

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