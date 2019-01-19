El Nusra baltalıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, El Nusra terör örgütünün İdlib anlaşmasını ‘baltaladığını’ söyledi.
İdlib’deki gelişmelerin Rusya’yı tedirgin ettiğini vurgulayan Lavrov, “İdlib’de Türkiye ile varılan silahsızlandırılmış bölge kurma mutabakatına rağmen El Nusra terör örgütü bölgede baskın güç haline gelmeye başladı. Terörist grubu, ateşkes mutabakatını ihlal ederek bölgenin yüzde 70’lik bir kısmını kontrolü altına almış durumda. Suriye’deki son büyük terör mihrakına daha fazla sessiz kalınamaz” dedi.
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