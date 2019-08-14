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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

El konan petrol tankeri muamması

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El konan petrol tankeri muamması

İranlı bir yetkili İngiltere’nin geçen ay el koyduğu İran tankeriyle ilgili iki ülke arasında yazışmalar yapıldığını duyurup “Serbest bırakılmanın en kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.

İranlı Fars haber ajansına göre, Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık yönetimi yetkilileri, el konulan İran tankerinin salı akşamı bırakılabileceğini söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre de İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri’nden Sorumlu Yardımcısı Jalil Eslami, İran’ın Cebelitarık Boğazı’nda İngiltere tarafından alıkonulan Grace-1 isimli petrol tankeri hakkında “İki ülke arasında, tankerin serbest bırakılması için yazışmalar yapılmıştır” dedi. Ancak üst düzey bir Cebelitarık hükümet yetkilisi bu haberi yalanladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı da konunun Cebelitarık’ı ilgilendirdiğini belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

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