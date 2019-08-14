El konan petrol tankeri muamması
İranlı bir yetkili İngiltere’nin geçen ay el koyduğu İran tankeriyle ilgili iki ülke arasında yazışmalar yapıldığını duyurup “Serbest bırakılmanın en kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.
İranlı Fars haber ajansına göre, Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık yönetimi yetkilileri, el konulan İran tankerinin salı akşamı bırakılabileceğini söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre de İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri’nden Sorumlu Yardımcısı Jalil Eslami, İran’ın Cebelitarık Boğazı’nda İngiltere tarafından alıkonulan Grace-1 isimli petrol tankeri hakkında “İki ülke arasında, tankerin serbest bırakılması için yazışmalar yapılmıştır” dedi. Ancak üst düzey bir Cebelitarık hükümet yetkilisi bu haberi yalanladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı da konunun Cebelitarık’ı ilgilendirdiğini belirterek yorum yapmaktan kaçındı.
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