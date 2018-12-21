El-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEl-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir
GeriDünya El-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
21.12.2018 - 09:02, Son Güncelleme:

El-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
El-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Muhammed Eştiye, İsrail'in saldırılara devam etmesi durumunda, aralarında yapılan anlaşmalara saygı duymayacaklarını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in tüm anlaşmaları bozduğuna dikkati çeken Eştiye, Filistin yönetiminin güvenlik ilişkilerine dair dosyasının masada olduğu ve buna ilişkin kararın, alınma aşmasında olduğu uyarısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, cumartesi günü Ramallah'taki Cumhurbaşkanlığında genişletilmiş Filistin liderler toplantısı yapılacağını söylemişti.

BATI ŞERİA'DA GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da, son günlerde gerginlik giderek tırmanıyor.

İlk olarak 9 Aralık Pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılmasının ardından İsrail güçleri, başta Ramallah kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine yaptıkları baskınları artırmıştı.

Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Batı Şeria'da yükselen gerilime katkıda bulunan Yahudi yerleşimciler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın öldürülmesi çağrısı yapmıştı.

Ofra saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer (29) 12 Aralık'ta akşam saatlerinde Ramallah yakınında bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü. Aynı saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki çatışmada, 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde iki İsraillinin ölümünden sorumlu tutulan Eşref Nualve de İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Doğu Kudüs'te 13 Aralık'ta bir Filistinli, iki İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından olay yerinde İsrail güçleri tarafından şehit edilmişti.

Perşembe günü yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında bir silahlı saldırının ardından iki İsrail askeri ölmüş, biri asker iki İsrailli ağır yaralanmıştı. Sonrasında İsrail güçleri Ramallah'ın giriş çıkışlarını kapatarak evlere yoğun baskınlar düzenlemişti. Aynı akşam, aracıyla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşında bir Filistinli vurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde talimatlar vermişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ajanslar gece yarısı duyurdu! Suriye kararının ardından...

Pompeo açıkladı: Suriye'den çekilme kararı...

Havalimanında kaos! Uçuşlar yapılamıyor

İşitme engelli modele skandal muamele