El Clasico ertelendi
İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde, yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkûmiyet kararlarına karşı düzenlenen protestolar beşinci gününü geride bırakırken, özerk yönetimden şiddet olaylarına son verilmesi çağrısı yapıldı.
İspanya Futbol Federasyonu ise Katalonya’daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim’de Barcelona’nın Real Madrid’i ağırlayacağı “El Clasico”nun ertelendiğini duyurdu. Maçın oynanacağı yeni tarih 21 Ekim’e kadar iki takım arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek.
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