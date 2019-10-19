El Chapo’nun oğlu yakalandı: Çetesi savaş açtı
Meksika’da ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in güvenlik güçlerince yakalanması üzerine kentte şiddetli çatışmalar yaşandı. Lopez’in olayların yatışması için serbest bırakıldığı açıklandı.
Meksika’nın Sinaloa eyaletinde, ‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez’in önceki gün devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı. Uyuşturucu karteli Sinaloa’nın ağır silahlı üyelerinin polis ve askerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu. Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez’in serbest bırakıldığını açıkladı.
babasının yerini aldı.
Ovidio Guzman Lopez, babasının 2 yıl önce yargılanmak üzere ABD’ye iade edilmesinin ardından uyuşturucu kartelinin liderlerinden biri olmuştu. Meksika medyası, Lopez’in ABD’de arananlar listesinde olduğunu yazdı.
Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Joaquin Guzman (62) 2015’te Meksika’da tutulduğu cezaevinden kaçmış, daha sonra yakalanmasının ardından 2017’de ABD’ye iade edilmişti.
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