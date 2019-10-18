El Chapo kimdir? El Chapo'nun kaç yaşında ve nereli?
Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın elebaşı olarak yasa dışı yollardan yaklaşık 14 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilen Guzman, son günlerin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, El Chapo kimdir?
Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, basında yer alan haberlerin ardından gündem oluyor. Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın elebaşı olan El Chapo, son olarak Meksika'da meydana gelen şiddet olaylarının ardından gündeme geldi. İşte, El Chapo lakabı ile bilinen Joaquin Guzman'nın biyografisi...
Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Joaquin Guzman'ın 1954 ya da 1957 yılında dünyaya geldiği tahmin ediliyor.
Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.
Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.
Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, 2019 yılında ABD'nin New York eyaletindeki davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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