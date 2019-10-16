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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 22:17, Son Güncelleme:

Ekvador'daki olayların bilançosu açıklandı

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Ekvador'daki olayların bilançosu açıklandı

Ekvador'da 11 gün süren hükümet karşıtı protesto ve şiddet olaylarında 57'si yabancı ülke vatandaşı bin 330 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması karşısında tüm ülkede protesto ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin sona ermesinin ardından başkent Quito'da basın toplantısı düzenledi.

Protestolarda başı çeken yerlilerin, Devlet Başkanı Lenin Moreno'dan istifa etmesini istediği bakanlardan Romo, yaşanan olaylarda 435'i güvenlik birimlerinden bin 942 kişinin yaralandığını kaydetti. Romo, 6 kişinin hayatını kaybettiği protesto ve şiddet olayları nedeniyle 57'si yabancı ülke vatandaşı bin 330 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin büyük bölümünün serbest bırakıldığını söyledi.

Göstericilerin 7'si motosiklet olmak üzere 108 devriye aracını yaktığı bilgisini paylaşan Romo, 27 karakol ve bir gözlem noktasının da kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Hükümetin merkezini Guayaquil şehrinde tutmaya devam eden Moreno ise Quito'ya dönerek hükümet sarayı Carondelet'te destekçileri ile buluştu. Moreno ayrıca askeri komuta kademesinde bazı değişikliklere gitti.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan protesto gösterileri ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşmüş, hükümetin başkenti taşıma, olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağına rağmen durdurulamamıştı.

Devlet Başkanı Moreno ve protestolarda başı çeken yerlilerin liderleri 13 Ekim'de bir araya gelmiş ve müzakerelerden sübvansiyonları kaldıran kararnamenin geri çekilmesi ve gösterilerin bitirilmesi kararı çıkmıştı. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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