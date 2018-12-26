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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
26.12.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Filistinli kadın

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Ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Filistinli kadın

İsrail ablukası altındaki Gazze'de hasta kocası ve 7 çocuğuna bakmak zorunda kalan Filistinli Feyruz, ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak geçim mücadelesi veriyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de böbrek hastası kocasına ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Filistinli Feyruz, ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak geçimini temin etmeye çalışıyor.

Akrabalarına ait 2 odalı, çatısı tenekelerle kapatılmış, rutubetli, soğuk ve harabe bir evde Feyruz, hasta eşi ve 7 çocukları yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Aile, soğuk kış gecelerinde ısınmayan teneke çatılı harap evde, plastik dokuma kilim üzerinde, ince yorganlarla uyumak zorunda kalıyor.

Ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Filistinli kadın

GEÇİM KAYNAĞI EKMEK KIRINTILARI

Eşinin böbrek yetmezliği rahatsızlığından dolayı evin geçimini üstlenmek zorunda kalan 45 yaşındaki Filistinli kadın, evine ekmek götürebilmek için soğuk kış günlerinde komşularından, çevredeki okullardan ve Han Yunus'taki kamplardan ekmek kırıntılarını topluyor.

Feyruz çocuklarıyla beraber bir hafta boyunca topladığı ekmekleri küflenmemesi için tamamen kuruyana kadar güneşte bekletiyor, kış günlerinde ise evin içinde çamaşır ipinde kurutmaya çalışıyor.

Kuruttuğu ve poşetlere koyduğu ekmek kırıntılarını her çarşamba Han Yunus'ta kurulan pazarda kuş yetiştiricilerine ancak 4-5 dolara satabiliyor.

Filistinli kadının kazandığı para, ne çocuklarının bir günlük erzakını ne de kocasının tedavi masraflarını karşılayabiliyor.

Aile, komşuları ve akrabalarının desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan 54 dolar değerindeki gıda yardımıyla geçinmeye çalışıyor.

Ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Filistinli kadın

Filistinli anne Feyruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazandığı parayı ailesinin günlük gıda ihtiyacına bile yetiremediğini, bu yüzden kuşçu dükkanlarından ücretsiz ekmek, tuz veya haşlanmış tavuk budu aldığını söyledi.

Feyruz eşinin, maliyeti yüksek olduğu için ilaçlarını düzenli kullanamadığını, bu nedenle sağlığının kötüye gittiğini ve yatağa mahkum olduğunu anlattı.

TENEKE ÇATILI EVDE YAŞAM MÜCADELESİ

Filistinli kadın, evine içme suyu dahi alamadığını ve çoğu zaman çocuklarını su almaları için komşularına göndermek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki evlere belediye aracılığıyla ulaşan su, aşırı tuzlu olması nedeniyle içmeye uygun değil.

Yoksulluk, hastalık ve çeşitli sıkıntılarla mücadele eden Feyruz, ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği daha iyi bir iş bulabilmeyi umut ediyor.

Ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakan Filistinli kadın

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yoksulluk oranının yüzde 53'e, işsizliğin yüzde 80'e ulaştığı bölgede halkın büyük bölümü de gıda güvenliği sıkıntısı çekiyor.

İsrail, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

 

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