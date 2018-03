Einstein'ın öğrencisine yazdığı mektup açık artırmada satıldı

Albert Einstein'in 1921'de kendisinden 20 yaş küçük İtalyan üniversite öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not Kudüs'te yapılan bir açık artırmada 6100 dolara satıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, notun yazıldığı dönemde Einstein 42, Piccini ise 22 yaşında kimya eğitimi alan bir üniversite öğrencisiydi. Piccini, Einstein'ın Floransa'da yaşayan kız kardeşi Maja'nın üst kat komşusuydu.

Almanca yazılan notta "İki tam gün boyunca ayaklarında yattığım ve oturduğum bilimsel araştırmacıya arkadaşça bir hatıra" cümlesi yer alıyor. 'Bir kişinin ayaklarında yatmak' ifadesinin Almancada etkilenmeyi ifade eden bir deyim olduğu belirtildi.

Müzayede evi Winner's yaptığı açıklamada "Einstein onunla buluşmayı çok istiyordu. Ancak Elisabetta ünlü biriyle tanışmak için fazla içine kapanık ve utangaç biriydi" yorumunu yaptı.

ABD'li Associated Press haber ajansına konuşan Winner's müzayede evinin genel müdürü Gal Wiener ise "Bugünkü ‘Me Too' (Ben de) kampanyasını biliyorsunuz. Muhtemelen bir kadına böyle bir not bıraktığı için Einstein de bu kampanyaya dahil edilebilirdi" şeklinde konuştu.

Açık artırmada genç kadına yazılan notun yanı sıra Einstein'ın 'Görecelilik Teorisinin Üçüncü Aşaması' başlıklı 1928 tarihli notu da 103.000 dolara satıldı.