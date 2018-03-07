Einstein’ın gizli aşkına yazdığı not açık artırmayla satıldı

Albert Einstein’in o dönem kendisinden 20 yaş küçük İtalyan üniversite öğrencisi Elisabetta Piccini’ye yazdığı not Kudüs’te yapılan bir açık artırmada satıldı. Piccini, Einstein’ın Floransa’da yaşayan kız kardeşinin üst kat komşusuydu.

1921 yılında, o dönem 42 yaşında olan Nobel ödüllü Albert Einstein, kimya bölümünde okuyan üniversite öğrencisi Piccini’den etkilendi ve onunla tanışmak istedi. Ancak Piccini’nin yaşadığı dönemde de çok ünlü bir bilim insanı olan Einstein ile tanışmaya çok çekindiği ve bu teklifi reddettiği belirtiliyor.

Einstein, Almanca yazdığı notta, ikilinin aralarında bir yakınlaşma olduğunun sinyallerini vererek şu ifadeleri kullanıyor: “İki tam gün ayaklarında uyuduğum ve oturduğum bilimsel araştırmacıyla, arkadaşça bir hatıra.”

Kudüs’teki Winner’s müzayede evinde yapılan açık artırmada, bu mektup ile birlikte Einstein tarafından yazılan birçok mektup ve notta satıldı. Satılan notlar arasında, Einstein’in fikirlerini geliştirdiği ‘Görecelilik Teorisinin Üçüncü Aşaması’ başlıklı 1928 tarihli not 103 bin dolara satıldı.

ABD’li Associated Press haber ajansına konuşan Winner’s müzayede evinin genel müdürü Gal Wiener, “Bugünkü ‘Me Too’ (Ben de) kampanyasını biliyorsunuz. Muhtemelen bir kadına böyle bir not bıraktığı için Einstein de bu kampanyaya dahil edilebilirdi” şeklinde konuştu.