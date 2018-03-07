Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Einstein’ın gizli aşkına yazdığı not açık artırmayla satıldı

    Einstein’ın gizli aşkına yazdığı not açık artırmayla satıldı

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Nobel ödüllü bilim insanı Albert Einstein’ın, 42 yaşındayken 22 yaşındaki İtalyan üniversite öğrencisi Elisabetta Piccini’ye yazdığı not Kudüs’te yapılan bir açık arttırma ile satıldı. Einstein’ın kendisiyle buluşmayı reddeden bir genç kadına hitaben yazdığı duygu dolu not, yapılan müzayedede 6100 dolara satıldı.

    Albert Einstein’in o dönem kendisinden 20 yaş küçük İtalyan üniversite öğrencisi Elisabetta Piccini’ye yazdığı not Kudüs’te yapılan bir açık artırmada satıldı. Piccini, Einstein’ın Floransa’da yaşayan kız kardeşinin üst kat komşusuydu.

    1921 yılında, o dönem 42 yaşında olan Nobel ödüllü Albert Einstein, kimya bölümünde okuyan üniversite öğrencisi Piccini’den etkilendi ve onunla tanışmak istedi. Ancak Piccini’nin yaşadığı dönemde de çok ünlü bir bilim insanı olan Einstein ile tanışmaya çok çekindiği ve bu teklifi reddettiği belirtiliyor.

    Einstein’ın gizli aşkına yazdığı not açık artırmayla satıldı

    Einstein, Almanca yazdığı notta, ikilinin aralarında bir yakınlaşma olduğunun sinyallerini vererek şu ifadeleri kullanıyor: “İki tam gün ayaklarında uyuduğum ve oturduğum bilimsel araştırmacıyla, arkadaşça bir hatıra.”

    Kudüs’teki Winner’s müzayede evinde yapılan açık artırmada, bu mektup ile birlikte Einstein tarafından yazılan birçok mektup ve notta satıldı. Satılan notlar arasında, Einstein’in fikirlerini geliştirdiği ‘Görecelilik Teorisinin Üçüncü Aşaması’ başlıklı 1928 tarihli not 103 bin dolara satıldı.

    Einstein’ın gizli aşkına yazdığı not açık artırmayla satıldı

    ABD’li Associated Press haber ajansına konuşan Winner’s müzayede evinin genel müdürü Gal Wiener, “Bugünkü ‘Me Too’ (Ben de) kampanyasını biliyorsunuz. Muhtemelen bir kadına böyle bir not bıraktığı için Einstein de bu kampanyaya dahil edilebilirdi” şeklinde konuştu.

    Etiketler: İtalya , açık artırma
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri