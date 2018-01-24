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    Ehliyetsiz emekli, modifiye akülü araçla otomobillerle yarıştı

    BERLİN
    24.01.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Wesel kentinde engelli bir emekli, modifiye akülü tekerlekli sandalyeyle 50 km hız yapınca, polis peşine düştü. Durdurulan emeklinin ehliyeti bile çıkmadı.

    ENGELLİLER tarafından kullanılan akülü tekerlekli sandalyeyi modifiye ettiren 65 yaşındaki bir emekli trafiğe çıktı. 50 km hızla giden emekli, bisikletlileri ve yayaları geçti. Bir büre sonra araçlarla yarışa başladı. Polis elektrikli tekerlekli sandalyenin yaptığı hızı görünce peşine düştü ve sürücüsünü durdurdu.

    NASIL YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR
    Polis ehliyetini sordu ancak engelli emeklinin azami 25 km hız için bile ehliyeti bulunmadığı ortaya çıktı. Polis emeklinin akülü tekerlekli sandalyesine el koyarak, trafikten men etti. Engelli emekli hakkında soruşturma açıldı. 65 yaşındaki emeklinin akülü elektrikli sandalyeyi nasıl modifiye ettiği araştırılıyor.

    Etiketler: Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , engelli aracıyla trafikte yarıştı , almanya , polis de şaştı
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