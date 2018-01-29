Egzoz gazında insanları denek yapmışlar

Daha önce New York Times, Alman otomobil şirketlerinin egzoz gazlarının etkilerini ölçmek için maymunları kullandığını yazmıştı.

Alman Süddeutsche Gazetesi ise yayınladığı haberinde, otomobil şirketlerinin egzoz gazı ölçümlerinde insanları da denek olarak kullandığı iddiasını ortaya attı.

Gazete, haberinde kaynak olarak deneyi yapan dernek ile şirketler arasındaki yazışmaları gösterdi.

Gazetenin haberine göre Aachen kentindeki klinikte 25 genç üzeride Azotdioksit (NO2) testi yapıldı. Testleri ise BMW, Mercedes ve VW’nin finansal desteğini sağladığı lobi şirketi Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları (EUGT) Derneği yaptı.

Dernek, testlerin deneklerde herhangi bir olumsuz etki yapmadığına ilişkin raporu ise 2016 yılında hazırlayıp otomobil üreticilerine gönderdi. 2007 yılında kurulan EUGT adlı derneğin faaliyetlerine ise geçen yıl son verildi.

Mercedes yaptığı açıklamada maymunların ve insanların denek olarak testlerde kullandıkları yönündeki iddiaları yalanladı.