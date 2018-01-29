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    Egzoz gazında bir iddia daha

    Ali VARLI / BERLİN
    29.01.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:

    Almanya’da otomobil sektörünü zora sokacak yeni bir iddia daha. Alman otomobil devleri Volkswagen (VW), BMW ve Mercedes’in, egzoz gazı testi için insanları denek olarak kullandığı öne sürüldü.

    DAHA önce New York Times, Alman otomotiv şirketlerinin egzoz gazlarının etkilerini ölçmek için maymunları kobay olarak kullandığını yazmıştı. Alman Süddeutsche Gazetesi ise daha da ağır bir iddia ortaya attı. Alman gazetesinin haberine göre otomotiv şirketleri, egzoz gazı ölçümlerinde insanları da denek olarak kullandı.

    Gazete, haberinde kaynak olarak deneyi yapan dernekle şirketler arasındaki yazışmaları gösterdi. Gazetenin haberine göre Aachen kentindeki klinikte 25 genç üzerinde azotdioksit (NO2) testi yapıldı. Testleri BMW, Mercedes ve VW’nin finansal desteğini sağladığı lobi şirketi Avrupa Ulaşım Sektörü’nde Çevre ve Sağlık Araştırmaları (EUGT) Derneği yaptı. Dernek, testlerin deneklerde herhangi bir olumsuz etki yapmadığına ilişkin raporu ise 2016 yılında hazırlayıp otomotiv üreticilerine gönderdi. 2007 yılında kurulan EUGT’nin faaliyetlerine geçen yıl son verildi.
    Bu arada Mercedes yaptığı açıklamada maymunların ve insanların denek olarak testlerde kullandıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA
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