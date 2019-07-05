Egzersizi aynı saatte yapın
ABD’de yapılan araştırmaya göre her gün aynı saatte egzersiz yapmak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
Fiziksel aktivitenin her seferinde aynı saatlerde yapılması, egzersizin kişide alışkanlık haline gelmesini kolaylaştırıyor. Egzersizin alışkanlık haline geldiği kişinin ise diğerlerine oranla çok daha rahat kilo verdiği belirtiliyor.
SANCIYI AZALTIYOR
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, en az 6 ay boyunca düzenli olarak haftada 3 gün koşu bandı egzersizi yapmak, regl sancısını yüzde 22 oranında azaltıyor.
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