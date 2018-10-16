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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.10.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Eğlence için Filistinli vuran İsrailli polis gözaltına alındı

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Eğlence için Filistinli vuran İsrailli polis gözaltına alındı

İsrailli kadın polisin "eğlence" olsun diye işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vurduğu ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İsrail Sınır Polisi'nde görevli bir kadın, mayıs ayında Zaim Kontrol Noktası yakınlarında sebepsiz yere bir Filistinli'yi plastik mermiyle sırtından vurdu.

Kimliği bilinmeyen Filistinli'nin sırtına isabet eden plastik mermi sebebiyle yaralandığı ifade edildi.

Olaya şahit olan diğer polislere "konuyu bilmediklerini" söylemeleri yönünde telkinde bulunan 20 yaşındaki zanlı, konuya ilişkin polise ulaşan ihbarın ardından dün gözaltına alındı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Filistinli bir kişiyi "eğlence" için vurduğu suçlaması yöneltilen zanlının gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.

Zanlı, sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Daha önce de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bir Filistinli genci ayağından gerçek mermiyle vurarak yaralayan İsrail askerinin sevinç videosu ortaya çıkmıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze sınırında Filistinli sivillere yönelik saldırılarıyla gündemden düşmüyor.

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