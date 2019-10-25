Ege’de Türk tatbikatı Yunanlıları korkuttu
TÜRK donanmasının Ege ve Akdeniz’de başlattığı tatbikat, Yunanistan’da endişeye yol açtı.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türkiye önceki gün Antalya’nın güneyi ve batısında dört bölgeyi kapsayan, seyrüsefer teleksi adı verilen uyarı mesajı (Navtex) yayınladı. Mesajlarda savaş gemilerinin Ege denizinin güneyi ile doğu Akdeniz’de 4 günlük tatbikat yapacağı belirtildi.
5 KEZ İT DALAŞI
Gazete, Türk F-16’larının da önceki gün Ege’de yoğun faaliyet içinde olduğunu öne sürdü. Yunanlılara göre, Türk uçakları 51 kez Yunan hava sahasını ihlal etti ve Yunan uçaklarıyla 5 kez ‘it dalaşı’ adı verilen yakın uçuş gerçekleştirdi.
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