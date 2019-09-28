Ege’de göçmen teknesi battı: 7 ölü
Ege Denizi’nde Koyun (İnuses) adası açıklarında 19 kaçak göçmeni taşıyan tekne battı.
Dün saat 11.00 sularında henüz bilinmeyen nedenlerle Koyun Adası’nın kuzeyinde alabora olan ve birkaç dakika sonra batan teknede, 7 kişinin öldüğü, 12 kişinin de (5 erkek, 3 kadın, 4 çocuk) Yunan Sahil Güvenlik ve FRONTEX gücü tarafından kurtarıldığı açıklandı. Ölenlerden birinin henüz birkaç aylık bebek, dördünün 6 yaşından küçük çocuk, ikisinin de kadın olduğu belirtildi. Yunan medyasının FETÖ üyesi olduklarını iddia ettiği 19 kişiyi taşıyan teknenin, Sakız (Hios) adasına gitmek üzere Çeşme yakınlarından hareket ettiği ileri sürüldü.
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