Ege’de göçmen faciası: 16 ölü
EGE Denizi’nde Yunanistan’ın Eşek (Agathonisi) Adası açıklarında bir mülteci teknesinin batması sonucu beşi çocuk en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Önceki gece batan teknede bulunan 3 kişi, Eşek Adası sahiline çıktıktan sonra durumu Yunan makamlarına bildirdi.
Yunan Sahil Güvenlik teknelerinin yanı sıra, bir savaş gemisi, bir askeri helikopter ve Frontex gücüne bağlı bir bot bölgede geniş çaplı arama başlattı.
Arama-kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine ulaşıldı.
Halihazırda teknede bulunan dört kişinin daha kayıp olduğu sanılıyor.
Aylardan bu yana Ege Denizi’nde meydana gelen en ölümcül tekne kazası olan faciada ölenlerin ya da kurtulanların kimlikleri veya milliyetleri henüz açıklık kazanmadı.
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