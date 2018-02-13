Ege'de gerilim artarken AB tarafını seçti

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11’e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8’e yükseldi.

Yunanistan’ın Leros Adası’ndan saat 14.45’te 2 zodyak botla gelen silahlı Yunan askerler ise dikkat çekti. Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot İstanköy Adası'na gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak’a doğru yöneldi.

Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği görülürken diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu gözlendi.

AB'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

AB'den yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi "iki komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya" çağırdı. Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu, "Kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin Avrupa Birliği Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiği" yönünde açıklama yaptı. Komisyon Sözcüsü, bu kazanın Avrupa'daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini belirtti.

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botuyla engel olan Türk botu hafif şekilde çarpıştı. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak’a gelmesini engelledi.

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN TEHDİT GİBİ GÜNEY KIBRIS AÇIKLAMASI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine Türkiye’nin sert tepki göstermesinin ardından Rumların isteği doğrultusunda devreye giren Avrupa Birliği’nden Ankara’yı kızdıracak bir açıklama geldi. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile AB arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak zirveye atıfta bulunularak, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek olumsuz açıklamalardan kaçınılması istendi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un GKRY lideri Nikos Anastasiades ile pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinden sonraki açıklamaların ardından AB Komisyonu’ndan, bir adım daha ileri giderek, Varna’daki toplantıyı odağa yerleştiren Kıbrıs mesajı verilmesi dikkat çekti. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “Özellikle Varna yolunda, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek olumsuz açıklamalardan kaçınılmalı” dedi. Açıklama, Türkiye’nin mevcut politika ve yaklaşımını sürdürmesi halinde bunun Varna’daki zirvede olumsuz sonuçlar doğurabileceği mesajını içermesi açısından önem taşıyor.

Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Schinas, Türkiye’ye iyi komşuluk ilişkilerine tartışmasız biçimde bağlı olma, AB üyesi ülkelere yönelik her tür sürtüşme kaynağından, tehditten ve eylemden kaçınma çağrısını yineledi. Bu tür yaklaşımların iyi komşuluk ilişkilerine ve sorunların barışçıl çözümüne zarar verdiğini söyleyen Schinas, üye ülkelerin deniz ve hava sahalarına yönelik egemenliğine saygı gösterilmesi gereğine vurgu yaptı.

Rumların AB gündemine taşıdığı konu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuveyt’te yaptıkları ikili görüşmede de gündeme geldi. AB Konseyi Başkanı Tusk, Anastasiades ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında, “Türkiye’ye, herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit ve eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, sorunların barışçıl çözümüne ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullanmıştı. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN UYARI: EFELİKLERİ ORDUMUZU GÖRENE KADAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Yunanistan'ı uyardı. Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmelerle Türkiye’yi meşgul sanıp Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege’deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimlerin görülmediğinin zannedilmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Kıbrıs’ta ve Ege’de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız. Savaş gemilerimiz, Hava Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraf çektirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Böylesine ciddiyetsiz ve çocukça adımlar hiçbir netice getirmeyeceği gibi sadece faillerini küçültür, seviyesiz hale getirir. Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslar arası hukuktan gelen haklarının takipçisidir. Bizim için Afrin neyse Ege’deki, Kıbrıs’taki haklarımız da odur” diye konuştu.