Efsaneler bir arada
Yapımcılığını Netflix’in, yönetmenliğini Oscar ödüllü efsane yönetmen Martin Scorsese’nin üstlendiği The Irishman (İrlandalı Adam), ilk gösterimini Los Angeles’ta yaptı.
Gösterime, efsane yönetmen Scorsese’nin yanı sıra, filmin başrolünü paylaşan iki efsane oyuncu Robert De Niro (76) ve Al Pacino (79) da katıldı. 3 buçuk saat uzunluğundaki The Irishman, 160 milyon dolarla Scorsese’nin bugüne kadarki en yüksek bütçeli filmi olma özelliği taşıyor.
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