Efsane grup Spice Girls geri dönüyor!

Daha önce birleşme fikrine sıcak bakmadığı iddia edilen grubun üyesi Victoria Beckham, efsane grubun geri dönüş haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

43 yaşındaki modacı, Geri Horner(45), Mel C(44), Mel B(42), Emma Bunton (42) ve kendisinin birlikte çekilmiş fotoğrafını, “Kızlarımı seviyorum. Öpücükler yolluyorum. Heyacanlıyım” notunu düşerek paylaştı.

Wannabe, Mama ve Who Do You Think You Are gibi şarkılarla şöhrete kavuşan Spice Girls’ün tekrarbirleşme karşılığında 50 milyon sterlin (yaklaşık 270 milyon Türk lirası) değerinde bir anlaşma yaptıkları belirtiyor.

Her grup üyesinin bu kapsamda 10 milyon pound (yaklaşık 53 milyon Türk lirası) kazanacağı ifade edildi. Bununla birlikte, grubun birleşmesi birlikte sahneye çıkacakları anlamına gelmiyor.

Konuyla ilgili The Sun gazetesi’ne konuşan bir kaynak Beckham’ın şarkı söylemek istemediğini ifade ederek, Çin’de bir televizyon programı yapılması gündemde. Öte yandan sponsorluk anlaşmaları ve en iyi şarkılarından oluşan bir toplama albümün piyasaya sürülmesi söz konusu" açıklamasını yaptı.

Grup en son 2012’deki Londra Olimpiyatları’nın açılış töreninde bir araya gelmişti.

