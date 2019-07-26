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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Efsane astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat

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Efsane astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat

Dünya’nın uydusu Ay’da yürüyen ilk insan ABD’li Neil Armstrong’un, 2012’de 82 yaşında hayatını kaybettiği hastanenin gizli bir anlaşma ile efsanevi astronotun ailesine yaklaşık 6 milyon dolar (34 milyon 146 bin TL) tazminat ödediği ortaya çıktı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Armstrong’un hastanede yanlış tedavi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılınca, astronotun ailesi harekete geçti. Armstrong Ailesi’nin dava açmaya hazırlanması üzerine hastane, uyguladığı tedavinin yanlış olmadığında ısrarcı olsa da ‘mirasçıların kamuoyunda başlatabileceği kampanyadan kaçınmak için’ anlaşmayı kabul etti. Yaklaşık 6 milyon dolar olduğu söylenen tazminat, 10 aile üyesi arasında paylaşıldı.

Dünya dışında bir gök cismine ilk adım atan insanoğlu olan Apollo 11’in görev komutanı ABD’li astronot Neil Armstrong (küçük foto), kendisinden dakikalar sonra Ay’a ayak basan Buzz Aldrin’i bu tarihi fotoğrafla görüntülemişti.

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