Efsane astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat
Dünya’nın uydusu Ay’da yürüyen ilk insan ABD’li Neil Armstrong’un, 2012’de 82 yaşında hayatını kaybettiği hastanenin gizli bir anlaşma ile efsanevi astronotun ailesine yaklaşık 6 milyon dolar (34 milyon 146 bin TL) tazminat ödediği ortaya çıktı.
The New York Times gazetesinin haberine göre, Armstrong’un hastanede yanlış tedavi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılınca, astronotun ailesi harekete geçti. Armstrong Ailesi’nin dava açmaya hazırlanması üzerine hastane, uyguladığı tedavinin yanlış olmadığında ısrarcı olsa da ‘mirasçıların kamuoyunda başlatabileceği kampanyadan kaçınmak için’ anlaşmayı kabul etti. Yaklaşık 6 milyon dolar olduğu söylenen tazminat, 10 aile üyesi arasında paylaşıldı.
Dünya dışında bir gök cismine ilk adım atan insanoğlu olan Apollo 11’in görev komutanı ABD’li astronot Neil Armstrong (küçük foto), kendisinden dakikalar sonra Ay’a ayak basan Buzz Aldrin’i bu tarihi fotoğrafla görüntülemişti.
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