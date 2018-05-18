Elektrosigara beynini deldi
ABD’de yatağında kanlar içinde ölü bulunan bir adamın ‘katili’, elektronik sigara çıktı. Yatakta içtiği elektronik sigara patlamış, cihazın parçaları beynine saplanarak adamı öldürmüştü.
OLAY, Florida eyaletinin St. Petersburg şehrinde gerçekleşti. 38 yaşındaki Tallmadge D’Elia, evinin yatak odasında ölü bulundu. Olay yerini inceleyen ekipler, yatak odasında büyük bir yangın hasarı oluştuğunu ancak minimum düzeyde dumanla karşılaştıklarını rapor etti. Kayıtlara kaza olarak geçen ölümün nedeni ise daha sonra anlaşıldı. Adli tıp uzmanları, D’Elia’nın ölüm nedeninin kafatasına isabet eden patlayan elektronik sigara parçaları olduğunu tespit etti. Batarya ile çalışan mekanizmanın patlaması sonucu D’Elia’nın vücudunun yüzde 80’inde yanık oluşurken, kafatasında elektronik sigaranın iki parçası bulundu. Bu, ABD’de elektronik sigara kaynaklı kayıtlara geçen ilk can kaybı.
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