E-sigaraya ABD’de bir yasak daha
ABD’nin Massachusetts eyaletinde aromalı elektronik sigara ve tütün mamullerinin satışını yasaklayan yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Aromalı elektronik sigara ve mentollü sigara gibi tütün mamullerinin satışını eyalet genelinde topyekun yasaklayan düzenleme tüm elektronik sigara mamullerine yüzde 75 satış vergisi getiriyor. Düzenlemeyle sağlık sigortası şirketleri, tütün mamulü kullanımını bırakmak için alınacak danışmanlık hizmetlerinin masraflarını karşılamakla yükümlü olacak. ABD’de en az 40 kişi e-sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybetmişti. Vakalara elektronik sigaralarda kullanılan “vitamin E asetat” adlı kimyasal katkı maddesinin yol açtığının düşünüldüğü belirtilmişti.
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