E-sigaradan ‘ilk ölüm’
İngiltere’nin Gateshead kentinde 2010 yılında bir zatürre türü olan lipoid pnömoni teşhisiyle hayatını kaybeden Terry Miller’ın (57), elektronik sigara nedeniyle ölen ilk kişi olduğu tahmin ediliyor.
Doktorların akciğerlerinde petrol izine rastladığı fabrika işçisi Miller’ın eşi, kocasının ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. ABD’de elektronik sigaranın neden olduğu ‘gizemli akciğer hastalığı’ nedeniyle ölenlerin sayısı 13’e ulaşırken, hastalık nedeniyle 805 kişide tedavi görüyor.
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