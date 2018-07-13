E-sigara paniği
Çin Hava Yolları’na ait bir uçakta pilotlardan biri elektronik sigara içmeye kalkışınca ortalık karıştı.
Olay, geçen salı günü Hong Kong-Dalian seferini yapan uçakta meydana geldi.
Müfettişler, pilotun elektronik sigara içtiğini gizlemeye çalışırken yanlışlıkla klimayı kapattığını, bu nedenle oksijen seviyesinin azaldığını yani kabin basıncının düştüğünü tespit etti.
Kabinde oksijen maskeleri inerken yolcular büyük panik yaşadı.
Acil iniş durumuna geçen ve 6 bin 500 metreden fazla irtifa kaybeden uçak daha sonra normal yüksekliğe çıktı.
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