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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

E-sigara alarm veriyor

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E-sigara alarm veriyor

ABD’nin birçok eyaletinde akciğerlerinde yaşadıkları problem nedeniyle hastaneye giden e-sigara kullanıcıları, elektronik sigara hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ABD’de son bir ayda, en az 6 eyalette çoğunluğu genç yetişkinlerden oluşan 50 kişinin akciğer problemleri nedeniyle hastanelere müracaat ettiği bildirildi. Bu hastaların tek ortak noktasının elektronik sigara kullanmaları olduğunu belirten sağlık yetkilileri, nefes alma güçlüğünden e-sigara ve ürünlerini sorumlu tutuyor. Söz konusu vakalar arasında e-sigaraya bağlı ölüm bulunmuyor ancak ölüme çok yaklaşan birkaç vakanın olduğu belirtiliyor. Bazı hastalar akciğerlerinde yaşadıkları problemi kalp krizine benzetirken, bazıları ise griple benzerlikler gösterdiğini ifade ediyor.

KESİK NEFES ALMA VE GÖĞÜS AĞRISI

Hastaların şikâyetleri arasında kesik kesik nefes alma, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma bulunuyor. Doktorlar, hastalığı ‘vücudun yakıcı bir maddenin solunması sırasında verdiği’ tepkiye benzetiyor. ABD’nin Wisconsin eyaletinden sağlık yetkilileri temmuz ayından beri aynı şikâyetlerle gelen 15 vakayla karşılaştıklarını belirtirken New York’ta da 10 vakanın incelemeye alındığı açıklandı. ABD medyasında çıkan haberlere göre bu hastaların hangi e-sigara ürünlerini kullandığı bilinmiyor ancak solunan maddeler arasında nikotin ve esrarın ana kimyasal maddesi THC de bulunuyor. E-sigara, tütün ürünleri arasında ‘en az zararlısı’ olarak pazarlansa da ‘zararsız’ olduğuna yönelik bulgu bulunmuyor.

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