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Dünya
Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

E-Fayton piste çıktı İstanbul Park’ta test edildi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
E-Fayton piste çıktı İstanbul Park’ta test edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte elektrikli faytonu bir dönem Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Tuzla’daki İstanbul Park’ta test etti.

Elektrikli faytonlar İstanbul Tuzla’daki F1 pistinde görücüye çıktı. E-faytonların testine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, elektrikli faytonu üreten Referans Limited Şirketi’nin Genel Müdürü Haluk Şahin ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak eşlik etti. Elektrikli faytonla ilgili bilgi alan Varank, hem faytonun hem de firmanın diğer elektrikli araçlarının direksiyonuna geçti. Hayvanlara eziyet etmek yerine elektrikli faytonların kullanılması gerektiğini söyleyen Varank, elektrikli faytonun yerli ve milli olmasına dikkat çekti.

E-Fayton piste çıktı İstanbul Park’ta test edildi

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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