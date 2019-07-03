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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.07.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Düzensiz göçmenleri kurtaran Alman gemi kaptanı serbest bırakıldı

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Düzensiz göçmenleri kurtaran Alman gemi kaptanı serbest bırakıldı

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, engellemelere rağmen İtalya'nın Lampedusa Adası'na bıraktığı için İtalya'da ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete serbest kaldı.

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, İtalya Sahil Muhafaza ekiplerinin engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bıraktıktan sonra ev hapsine alınan Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete, serbest bırakıldı.

İtalya hükümetinin aldığı kararla geçen cuma akşamından bu yana ev hapsinde bulunan Alman gemi kaptanı Rackete, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'ndaki Agrigento ön soruşturma hakiminin kararıyla serbest kaldı.

İtalyan hakim, savcılık tarafından, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında Sahil Muhafaza botunun engellemelerine karşı gelerek, askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete'nin tutuklanması için yeterli gerekçe olmadığına kanaat getirdi.

İtalyan hakim, Rackete'nin "düzensiz göçmenlerin hayatını kurtarmak için yapılması gerekeni yaptığını" savundu.

Diğer yandan Agrigento ön soruşturma hakiminin verdiği karara tepki gösteren İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, facebooktaki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Söyleyecek sözüm yok. İtalya'da cezaevine girmek için ne gerekiyor? Bu ülkeye dışarıdan gelen birinin, yasalara uymadan ve askerlerin hayatını riske atarak kendi bildiğini yapmasının bir suç olmaması ve serbest bırakılması beni utandırıyor. Eğer bu gece İtalyan yollarında devriye gezen bir polis arabasına herhangi biri çarparsa hakkıdır. Sayın hakim çok kötü bir örnek!" diye yazdı.

Salvini ayrıca, sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un üyesi olan Alman kadın gemi kaptanının sınır dışı edilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini, yeni bir Rackete olayı olmaması için yeni yasa çıkaracaklarını ifade etti.

Ancak Agrigento Valisi Dario Caputo, Alman gemi kaptanı Rackete'nin sınır dışı edilebilmesi için bir kez daha savcılık tarafından soruşturulması gerektiğini açıkladı.

CAROLA RACKETE OLAYI

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10, daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade etmişti. Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Rackete'in, engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (28 Haziran akşamı) karaya çıkmıştı.

Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa'daki farklı ülkelere dağıtılacağı söylenen düzensiz göçmenler halen Lampedusa Adası'nda bekletilirken, gemi kaptanı Rackete ev hapsine alınmıştı.

İtalya hükümetinin çıkardığı yasa gereği 2 ila 10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma riski bulunan gemi kaptanı Rackete'nin serbest kalması için Almanya ve Fransa hükümetleri de İtalya hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.

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