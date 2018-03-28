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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.03.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Düzenli olarak konsere gitmek ömrü uzatıyor

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Düzenli olarak konsere gitmek ömrü uzatıyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak konsere gitmenin insan ömrünü uzattığını ortaya koydu.

İngiltere’nin en büyük konser mekanlarını elinde bulunduran O2 şirketi ile Goldsmith Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Konser, tiyatro gibi sevilen bir sahne şovunu 20 dakika boyunca izlemenin, mutluluk hissini yüzde 21 oranında artırdığı belirtildi. Mutluluk ve insan ömrü arasındaki bağlantıyı araştıran önceki çalışmalar ise mutluluk oranı arttıkça, insan ömrünün 9 yıla kadar uzayabileceğini ortaya koymuştu. Yani, Aristo mantığıyla denilebilir ki; Konsere gitmek insan ömrünü uzatıyor.

PÜF NOKTASI İKİ HAFTADA BİR VE DÜZENLİ OLARAK GİTMEK

Goldsmith Üniversitesi’ne bağlı araştırmacılardan Patrick Fagan, ‘düzenli olarak’ konsere gitmenin insan ömrünü uzattığını söyledi. Fagan, “Araştırmamız, konserlerin insan sağlığına ve mutluluğuna olumlu katkıları olduğunu ortaya koydu. Ancak buradaki hassas nokta, konserlere iki haftada bir ve düzenli olarak gitmek” ifadelerini kullandı.

Araştırmada, konsere gitmek, yoga yapmak ve köpek gezdirmek gibi aktivitelerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri gözlemlendi. Bu bağlamda, katılımcıların psikometrik verileri ve kalp atış sayıları yorumlandı. Buna göre, konsere giden katılımcıların özdeğer duyguları ile sosyal ilişkileri yüzde 25 oranında artış gösterdi, zihinsel motivasyonları ise yüzde 75 oranında arttı. Müziğin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri ise uzun süredir biliniyor.

ÖMRÜ 10 YILA KADAR UZATABİLİR

Araştırmada, İngilizlerin evde müzik dinlemek yerine, sıklıkla konsere gittiği bilgisi de yer aldı. Öte yandan, 2013 yılında Finlandiya’da yapılan bir araştırma, müzik derslerine katılan öğrencilerin okulda daha tatminkâr vakit geçirdiğini ortaya koymuştu.

Patrick Fagan, “Tüm bu bulguları birleştirdiğimizde, iki haftada bir gidilen konserlerin, insan ömrünü 10 yıl ya da daha fazla süreyle uzatabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. Bu da demek oluyor ki, uzun ve sağlıklı bir yaşam için sürdürdüğünüz spor programlarının yanına canlı konser performanslarını da ekleyebilirsiniz.

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