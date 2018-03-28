Düzenli olarak konsere gitmek ömrü uzatıyor

İngiltere’nin en büyük konser mekanlarını elinde bulunduran O2 şirketi ile Goldsmith Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Konser, tiyatro gibi sevilen bir sahne şovunu 20 dakika boyunca izlemenin, mutluluk hissini yüzde 21 oranında artırdığı belirtildi. Mutluluk ve insan ömrü arasındaki bağlantıyı araştıran önceki çalışmalar ise mutluluk oranı arttıkça, insan ömrünün 9 yıla kadar uzayabileceğini ortaya koymuştu. Yani, Aristo mantığıyla denilebilir ki; Konsere gitmek insan ömrünü uzatıyor.

PÜF NOKTASI İKİ HAFTADA BİR VE DÜZENLİ OLARAK GİTMEK

Goldsmith Üniversitesi’ne bağlı araştırmacılardan Patrick Fagan, ‘düzenli olarak’ konsere gitmenin insan ömrünü uzattığını söyledi. Fagan, “Araştırmamız, konserlerin insan sağlığına ve mutluluğuna olumlu katkıları olduğunu ortaya koydu. Ancak buradaki hassas nokta, konserlere iki haftada bir ve düzenli olarak gitmek” ifadelerini kullandı.

Araştırmada, konsere gitmek, yoga yapmak ve köpek gezdirmek gibi aktivitelerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri gözlemlendi. Bu bağlamda, katılımcıların psikometrik verileri ve kalp atış sayıları yorumlandı. Buna göre, konsere giden katılımcıların özdeğer duyguları ile sosyal ilişkileri yüzde 25 oranında artış gösterdi, zihinsel motivasyonları ise yüzde 75 oranında arttı. Müziğin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri ise uzun süredir biliniyor.

ÖMRÜ 10 YILA KADAR UZATABİLİR

Araştırmada, İngilizlerin evde müzik dinlemek yerine, sıklıkla konsere gittiği bilgisi de yer aldı. Öte yandan, 2013 yılında Finlandiya’da yapılan bir araştırma, müzik derslerine katılan öğrencilerin okulda daha tatminkâr vakit geçirdiğini ortaya koymuştu.

Patrick Fagan, “Tüm bu bulguları birleştirdiğimizde, iki haftada bir gidilen konserlerin, insan ömrünü 10 yıl ya da daha fazla süreyle uzatabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. Bu da demek oluyor ki, uzun ve sağlıklı bir yaşam için sürdürdüğünüz spor programlarının yanına canlı konser performanslarını da ekleyebilirsiniz.