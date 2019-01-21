Duvara, Trump'a hayır!
ABD Başkanı Trump’a karşı olanlar cephesine kadınlar da büyük bir yürüyüşle katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü’ne katılan on binler, dün birçok şehirde ‘Duvara ve Trump’a hayır!’ sloganları atarak, Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto ettiler.
ABD’de önceki gün başkent Washington’da Freedom Plaza civarında sabah saatlerinde bir araya gelmeye başlayan göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Trump International Hotel’in önünde buluştular. Göstericiler, burada ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göç, Meksika sınırına duvar ve cinsiyet ayrımcılığı gibi politikaları hakkında sloganlar atarak yürüyüşlerine başladılar. Soğuk havaya rağmen on binlerin katıldığı yürüyüşe, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de destek verdi. New York’ta da yine Manhattan Columbus Circle yakınlarındaki Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler, kadın haklarını savunan ve Trump’ı eleştiren kısa bir konuşma sonrası gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park’a doğru yürüdüler. Göstericiler, Trump maskotlarının yanı sıra, “Duvara hayır, Trump’a hayır”, “Trump, hükümeti aç” yazılı pankartlar ve sloganlarla hükümeti protesto ettiler. Sayıları yaklaşık 20 bin olduğu tahmin edilen göstericiler, olaysız dağıldılar.
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