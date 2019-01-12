Duvar şov
Meksika sınırına duvar için fon konusunda Senato’ya takılan, Demokrat liderlerle de uzlaşamayan ABD Başkanı Trump, Teksas’ta el konmuş uyuşturucu, silah gibi malzemelerin önünde gövde gösterisi yaptı. Trump, inşaat için acil durum yetkilerini kullanmayı düşünüyor. Ancak damadı Jared Kushner de dahil bazı danışmanları ‘yönetim zafiyeti’ gerekçesiyle bu yönteme mesafeli.
ORTA ve güney Amerika’dan kaçak göçmen girişini durdurmak için vaat ettiği duvar projesi ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’deki Demokrat liderlerle uzlaşma çabaları sonuçsuz kalırken, hükümeti de kısmen kapatan kriz sürüyor. Önceki gün ABD’nin Teksas eyaletinin Meksika sınırındaki McAllen kasabasına giden Trump, burada Amerikan sınır muhafızları ve gümrük görevlileri ile bir araya geldi. Sınırdan geçirildiği belirtilen uyuşturucu, silah ve kara paraların dizildiği salonda basın açıklaması yapan ABD Başkanı, duvar inşaatı için acil durum ilan etme yetkisi olduğunu hatırlattı.
‘ULUSAL AFET’ İLANI
Donald Trump, ABD’nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla geçişi “ulusal afet” olarak niteleyerek, Başkanlığın yetkisinde bulunan “ulusal afet ilanı”nı Meksika sınırına örülecek duvar için yapabileceğini vurguladı. Trump, “Ulusal afet ilan etme konusunda mutlak hakkım var. Hukukçular bana böyle tavsiye etti. Şu anda bunu yapmaya hazır değilim, ama zorunda kalırsam bu konuda kafamda şüphe yok” diye konuştu.
‘MEKSİKA ÖDER DEMEDİM’
Amerikan medyasının başkanlık yarışı sırasında, “Duvarın parasını Meksika ödeyecek” ifadelerini gündeme getirdiğini söyleyen Trump, “Asla bunu söylemedim ve onların bir çek yazacağını asla kastetmedim” dedi. “Meksika’nın dolaylı olarak duvarın bedelini ödeyeceğini kastettiğini” aktaran Başkan Trump, ABD’nin Meksika ve Kanada ile yaptığı serbest ticaret anlaşması üzerinden Meksika’dan önemli bir menfaat elde edeceğini kaydetti.
Öte yandan Amerikan New York Times (NYT) gazetesine göre ABD hükümeti, acil durum ilanıyla fırtına ya da yangından zarar görmüş Florida, Teksas, California eyaletleri ve Porto Riko için ayrılan fonlardan Meksika duvarına kaynak aktarmayı değerlendiriyor. Ancak danışmanlar acil durum yetkisine başvurmanın bir yönetim zafiyeti olarak algılanmasından endişe ediyor.
KONGRE’Yİ BAYPAS EDEBİLİR
ABD’de olağanüstü haller eyalet valileri tarafından ilan edilirken “federal hükümet başkanı” olarak ABD Başkanı da yasa kapsamında bazı konu ve olaylara yönelik ulusal afet ilanı yapabiliyor. Başkanın ulusal afet ilan etmesiyle söz konusu bölge veya konuda federal hükümetin kaynakları, Başkan’ın yapmak istediği icraata kongrenin onayı olmaksızın aktarılabiliyor. Trump’ın Meksika sınırına duvar için ulusal afet ilan etmesi halinde yönetim, Kongre’den onay almadan duvarın yapımı için kaynak ayırabilir.
800 BİN MEMUR ZORDA
Trump, duvara istediği 5.7 milyarlık ödeneyi vermediği gerekçesiyle bazı bakanlıkların bütçesini onaylamamış, bu da 800 bin memuru etkilemişti. Bu memurlardan yarısından fazlası maaşsız çalışıyor, diğerleri ücretsiz izinde. Washington Post gazetesinde yer alan haberde memurların bir kısmının evlerindeki eşyaları internet sitelerinden satmaya başladığı iddia edildi.
DAVOS'A GİTMİYOR
Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı, “Demokratların sınır güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos’a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum” paylaşımında bulundu. Forum 22-25 Ocak tarihlerinde.
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