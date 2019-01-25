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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.01.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Duvar rüzgarı... Uçuşlar da sallantıda!

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Duvar rüzgarı... Uçuşlar da sallantıda!

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hükümetin kapalı olmasından dolayı hava trafik kontrol çalışanlarındaki azalma nedeniyle New York ve Philadelphia’daki bazı havalimanlarındaki uçuşlarda ciddi gecikmeler olduğunu açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, New York’un en işlek havalimanlarından biri olan LaGuardia’da hava trafik kontrol çalışanlarının eksikliği nedeniyle uçuşların geçici bir süre durdurulduğu belirtildi. 

FAA, yaptığı açıklamada, “New York ve Florida'yı etkileyen iki hava trafik kontrol tesisinde hastalık izninde hafif bir artış yaşadık." ifadesini kullandı. 

LaGuardia’daki uçuşların durdurulmasından sonra New Jersey’deki Uluslarası Newark Liberty Havalimanı ve Philadelphia Uluslarası havalanında da 1-1,5 saat civarında yığılma ve gecikmelerin yaşandığı kaydedildi. 

ABD medyası LaGuardia'da uçuşların geçici olarak durdurulmasını ve diğer havalimanlarındaki gecikmeleri son dakika haberi olarak duyurdu. 

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump konuyla ilgili olarak bilgilendirildi ve ilgili yetkililerle görüşerek süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi. 
Hava yolu yöneticileri, dün yaptığı açıklamalarda, federal hükümetin kapanmasından dolayı zorunlu izinde bulunan veya maaşları ödenmediği için ‘hasta izni’ alan, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve hava trafik kontrol çalışanları da dahil 420 bin federal işçinin hava ulaşım güvenliği için önemli olduğunu ve görevinin başında bulunmaları gerektiğini vurgulamıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesi istediği, Kongre’deki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 gündür kapalı bulunuyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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