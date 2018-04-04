Duterte yine ağzını bozdu!
Filipinler lideri Rodrigo Duterte yine ettiği bir küfürle dünya gündeminde...
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Filipinler lideri Duterte geçen ay kendisine 'psikiyatrik değerlendirmeye' ihtiyacı olduğunu söyleyen ve ülkedeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yaşandığı belirtilen insan hakları ihlallerini eleştiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'e küfürlü yanıt verdi.
"Hey o.. çocuğu komiser, psikiyatriste gitmeye mi ihtiyacım var? Pskiyatrist bana 'Siz iyisiniz. Sadece küfür etmeyi seviyorsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.
Danışmanlarının kendisine Hüseyin'in sözlerine yanıt vermeme tavisyesinde bulunduğu ancak kendisinin 'intikam istediğini' söyleyen Duterte, "Bak koca bir kafan var ama içi boş. Kulaklarının arasında (beyindeki) gri madde yok. Orası boş. Saçlarını besleyecek besnleri bile salgılayamıyor çünkü saçların dökülmüş" ifadelerini kullandı.
Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama ve hatta Papa Francis'e yönelik küfürlü ve hakaretamiz açıklamalar yapan 73 yaşındaki ağzı bozuk Filipinli lider sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaba mıyım? Evet kabayım. Bunun hakkında yapabileceğim bir şey yok. İnsanları mı öldürüyorum? Evet gerçekten öldürüyorum. Hadi uyuşturucu yapmaya devam edin. Size çok önceden durmanızı söyledim."
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