Düşünceyi yazıya dönüştüren aygıt
ABD’de bilim insanları, iç sesi algılayarak yazıya dönüştürebilen bir aygıt geliştirdi.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) açıklamasına göre ‘AlterEgo’ adı verilen giyilebilir aygıtta, yanağa ve çeneye değen elektrotlar bulunuyor.
Düşüncenin zihinde oluşturduğu ses olarak bilinen iç ses, gırtlakta titreşime neden oluyor.
Bu elektrotlar, iç sesin tetiklediği nöromüsküler (sinirkas) sinyalleri bir yapay zekâ sistemine aktarıyor.
Bu sistem de sinyalleri kelimelerle ilişkilendirerek yazıya dönüştürüyor.
AlterEgo’nun doğruluk oranı yüzde 92’yi buldu.
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