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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
19.03.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Düşük sperm sayısı sağlık sorunu habercisi olabilir

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Düşük sperm sayısı sağlık sorunu habercisi olabilir

İtalya'da yapılan bir araştırmada sperm sayısı düşük olan erkeklerin ileri aşamalarda sağlık sorunları yaşama ve hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğu görüldü.

5 bin 177 erkek üzerinde yapılan araştırmada düşük sperm sayısı bulunan erkeklerin yağ, yüksek tansiyon ve kötü kolestrole sahip olmaları olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya kondu.

Bu erkeklerde ayrıca düşük testosteron hormonu görülmesi de daha yüksek olasılık.

Araştırmacılar düşük sperm sayısı olan erkeklerin diğer sağlık sorunları için test edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu araştırma için İtalya'da kısır çiftleri inceleyen bilim insanları sperm kalitesinin erkeklerin genel sağlığının göstergesi olup olmadığını inceledi.

Araştırma sonunda düşük sperm sayısı bulunan erkelerin benzer metabolik belirtileri olduğu bulundu. Bunlar arasında daha büyük beden kitle endeksi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı geliştirme riski, kalp hastalıkları ve kalp krizi tehlikesi yer aldı.

Araştırmaya katılan erkeklerde diğer erkeklere kıyasla 12 kat daha az testosteron hormonu düzeyi de görüldü. Bu kas kitlesini ve kemik yoğunluğunu azaltıyor ve osteoporza neden olabiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Alberto Ferlin, "Kısır erkeklerin hayat kalitelerini bozan ya da hayatlarını kısaltan sağlık sorunlarına sahip olmaları daha yüksek olaslık. Kısırlık değerlendirmesi sağlık sorunlarını ve hastalığın önlenmesinin sağlanması için eşsiz bir fırsat" dedi.

Bilim insanları düşük sperm sayısının metabolizmayla ilgili sorunlara yol açtığını ispatlamadığını ancak bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

Ferlin, "Kısırlık tedavisi alan çiftlerde erkekler dikkatli biçimde kontrol edilmeli çünkü hastalık ve ölüm oranları daha yüksek olabilir" dedi.

Newcastle Kısırlık Merkezi'nden ürolog Kevin McEleny, düşük sperm sayısı bulunan erkeklerin diğer sağlık sorunları için nadiren kontrol edildiğini söyledi.

McEleny, "Bu, kısırlık kliniklerine hastanın diğer sağlık sorunlarını düşünmek için bir mesajdır. Bu sadece erkeklerin spermi ya da kısırlıkla ilgili olmayabilir. Bu erkekleri tedavi ettiklerinde hastanın sağlığı için başka neler yapılmalı diye bakmak gerekebilir" dedi.

Sheffield Üniversitesi Profesörü Allan Pacey ise kısırlık ve erkeklerin genel sağlığı arasında bağı iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Pacey, "Erkeklerin kısırlığının diğer sağlık sorunlarına neden olduğu değil, ikisinin ortak bir nedeni olduğu söyleniyor. Kısırlık erkeklerin diğer sağlık unsurları arasında erken bir uyarı zili olabilir" dedi.

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