Düşmanlık ve oy avcılığı

GEÇEN ay İtalya’nın Macerata kentinde 18 yaşında İtalyan bir kızın cesedi bulundu.

Nijeryalı bir genç zanlı gözaltına alındı.

Birkaç gün sonra “İtalya İtalyanlara” diye bağıran ve faşist selamı veren İtalyan bir genç, sokakta rastladığı siyahilere ateş ederek 6’sını yaraladı.

Yakalandıktan sonra da “Tüm Afrikalıları öldürmek istedim” diyerek apaçık ırkçılık sergiledi.

Bu ırkçının İtalya’daki aşırı sağcı Lega Nord (Kuzey Ligi Partisi) üyesi olduğu ve partide aktif görev aldığı ortaya çıktı.

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Ama yalnız aktif üyeler değil, Kuzey Ligi de İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin genel başkanlığını yaptığı Forza Italia (İtalya İleri- Haydi İtalya) da, Fratelli d’Italia (İtalya’nın Kardeşleri) ve aşırı sağcı 5 Yıldız Hareketi de iktidara gelebilmek için aylardır sığınmacı ve İslam düşmanlığı yapmaktadır

Vergi kaçakçılığı nedeniyle kendisinin aday olmasına izin verilmeyen Silvio Berlusconi, sığınmacı sorununu “patlamaya hazır sosyal bomba” olarak niteliyor.

Ülkedeki 630 bin sığınmacıdan 600 sosyal yardım ve cürümden yaşadığını ileri sürüyor ve “iktidara gelir gelmez hepsini sınır dışı edeceğiz” diyor.

Müslümanları ve İslam’ı bir tehlike ve tehdit olarak gördüğünü de.

Evet, İtalya’da sağ popülist ve aşırı sağcılar işbirliğine şimdiden evet dedi. Forza Italia, Lega Nord ve Fratelli d’Italia ortaklıklarını şimdiden ilan etti

Hedef: Sığınmacı ve İslam düşmanlığı sayesinde iktidar koltuğu.

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Macaristan’da da öyle.

İktidardaki Başbakan Viktor Orban da, sığınmacı ve İslam düşmanlığı yaparak koltuğunu korumanın peşinde.

Sağ popülist Macar Yurttaşlar Birliği (Fidesz) lideri Victor Orban, “Göç yüzünden Avrupa’nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor” diyor.

“Avrupa’da milletlerin varlığı sona erecek, hem de Avrupa bunu fark etmeden” diyor.

“Avrupa’daki büyük kentlerde yaşayanların çoğunu Müslümanlar oluşturacak” diye kuyruklu yalanlar söylüyor.

Ama 10 milyon nüfuslu Macaristan’ı 200 bin, 520 milyona yakın nüfuslu AB’yi bu ülkelerde yaşayan 15 milyon civarında Müslümanın nasıl Müslümanlaştıracağını bir türlü söyleyemiyor.

Çünkü bu rakamları telaffuz etmek işine gelmiyor.

Ama yine de Viktor Orban, sığınmacılara “Müslüman istilacılar” gözüyle bakıyor.

Ve seçim kampanyasında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın “First America” (Önce Amerika) söylemini kopya alıp “Elöször Magyarorszag” (Önce Macaristan) diyor.

Sığınmacıları ülkeye sokmamak için sınırlarını dikenli tellerle çevirten Viktor Orban, Müslümanlara kapılarını tamamen kapatacağını söylüyor.

Sığınmacılara sahip çıkan Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) kapatmakla ve çalışan gönüllüleri hapse atmakla tehdit ediyor.

Hatta ülkeden kovmakla.

“Şayet bunlar tehlikeli çalışmalarını durdurmazlarsa, istedikleri kadar güçlü ve zengin olsalar da ülkeden kovacağız” diyor.

Yani aynı zamanda STK’lara parasal destek veren ve politikasını eleştiren Macar- Yahudi kökenli ABD vatandaşı milyarder George Soros’u da isim vermeden tehdit ediyor.

AB ülkelerindeki aşırı sağcı ve sağ popülist liderlerle çok iyi anlaşan Viktor Orban, ülkesinin kapılarını sığınmacılara sonuna kadar açarak Avrupa’nın onurunu kurtaran Almanya Başbakanı Angela Merkel’i yerden yere vuruyor.

Kendisi gibi düşünen Avusturya’nın genç Başbakanı Sebastian Kurz’u ise bağrına basıyor.

Evet, yalnız Fransa’da, Hollanda’da, Avusturya’da, Finlandiya’da, İsveç’te, Danimarka’da, Belçika’da, Almanya’da ve birçok AB ülkesinde olduğu gibi aşırı sağcılar ve sağ popülistler İtalya’da ve Macaristan’da da sığınmacı ve İslam düşmanlığı ile oy avcılığı yapıyor.