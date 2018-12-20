Düşesin Türk tasarımı yüzüğü
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, üzerinde ‘Fatıma’nın eli’ sembolünün bulunduğu 250 Sterlin (1.688 TL) değerinde bir yüzük taktı.
Yüzük, İngiliz medyasında büyük ilgi çekerken düşesin babasıyla olan zorlu günlerinde kendisine güç getirmesi ve eşi Prens Harry’i Kraliyet geleneklerinden uzaklaştırdığı dedikodularından korunmak için taktığı yorumları yapıldı.
Bu sembolün mutluluk, şans ve sağlık getirdiği iddia edilirken yüzüğün bir Türk mücevher markasına ait olduğu da belirtildi.
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