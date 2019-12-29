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Haber Giriş: 29.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Düşes çorap satacak

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Düşes çorap satacak

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın ‘Sussex’ olan kraliyet unvanlarını marka olarak tescil ettirdiği ortaya çıktı.

Sussex Dükü ve Düşesi olan çift, 100’den fazla ürün ve hizmette Sussex adının marka hakkını tescil ettirdi. Noel dönemini kraliyet ailesinden uzakta Kanada’da geçiren Harry-Meghan çiftinin marka adını tescil ettikleri ürünler arasında ayakkabı, tişört, palto, ceket, pantolon, süeter, gömlek, elbise, pijama, takım elbise, şapka, çorap, eşarp, eldiven ve spor malzemeleri bulunuyor. Çift ayrıca eğitim kitapları, dergi ve gazeteleri de ‘Sussex’ adıyla tescil ettirdi. Ayrıca hayır işleri için gönüllü faaliyetlerin geliştirilmesi için danışmanlık hizmetlerinin sağlanması gibi unsurlar da tescil kaydında yer alıyor.

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