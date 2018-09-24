Düşen uçağın ardından Rusya'dan flaş hamle!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki hafta içerisinde Suriye'ye S-300 füzelerinin sevk edileceği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'ye iki hafta içerisinde S-300 hava savunma sistemlerinin sevk edileceğini duyurdu.
Geçtiğimiz hafta Rusya'ya ait İl-20 tipi savaş uçağı, İsrail'in Suriye'ye saldırısı sırasında, rejime ait S-200 sistemlerince vurulmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının İl-20'yi savunma sistemlerine karşı kalkan yaptığını belirterek, olayın sorumlusunun İsrail olduğunu savunmuştu.
Olayda 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti.
KREMLİN'DEN ÜSTÜ KAPALI İSRAİL AÇIKLAMASI
Suriye'ye gönderilecek S-300'lerle alakalı olarak Kremlin'den de açıklama geldi.
Kremlin; "Suriye'ye S-300 sevkiyatı kararının hiçbir üçüncü ülke ile bağlantısı yoktur. Sevkiyatın nedeni Rusya ordusunun güvenliğini artırmaktır." denildi.
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