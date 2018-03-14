Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
İskoçya'nın Aberdeen şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Mark Bruce, 21 yaşındaki Chloe Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü.
İskoçya’nın Aberdeen kentinde Mark Bruce (32), durakta tanışıp iki saat sonra cinsel ilişkiye girdiği Chloe Miazek (20) adlı genç kızı öldürmekten yargılanıyor. Polise göre, 3 Kasım 2017’de yaşanan olayda Bruce ve Miazek, cinsel ilişkide ‘nefessiz kalma’ fantezisi yaptı ve genç kız boğularak öldü.
Cinayetin ardından adam Rosemount Polis Karakolu'na gitti, "korkunç bir şey yaptım" diyerek vahşi cinayeti itiraf etti.
Avukat Jo McDonald, bir memurun ondan söylediklerine açıklık getirmesini istediğini ve Mark'ın da ona "Birini öldürdüm. Yatağımda bir kadın var" dediğini belirtti.
Karar duruşması 5 Nisan’da.
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