Dünya’yı mahvettik uzaya taşınmalıyız
Alışveriş sitesi Amazon ve uzay taşımacılığı şirketi Blue Origins’in sahibi Jeff Bezos (55), uzay keşifleri yapmanın insanlığı kurtarmanın yolu olabileceğini söyledi.
Bezos, “Dünyayı ve insanlığı kurtarmak adına uzaya gitmek zorundayız, bizden sonra gelecek olanların kaderi buna bağlı” dedi. İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini dile getiren ünlü yatırımcı, “Dünya küçük bir gezegen, nüfus hızla artıyor. Buna bağlı olarak iklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz” dedi. Bezos, insanlığın uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte yaşanacak problemlerin önüne geçilebileceğine inandığını belirtti.
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