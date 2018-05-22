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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.05.2018 - 06:42, Son Güncelleme:

Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı

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Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan tek kelimelik ses kaydında 'Yanny mi, Laurel mi' denildiği çılgınlığının gerisindeki ses ortaya çıktı. New Jersey eyaletinden şarkıcı ve oyuncu Jay Aubrey Jones, kaydın hikayesini anlattı.

Birçok insanın 'Yanny mi, Laurel mi' diye kavga ettiği, niye kimisinin 'Yanny', kimisinin 'Laurel' diye duyduğu konusunda akademik çalışmaların yapıldığı kayıttaki sesin sahibi ortaya çıktı: Şarkıcı ve oyuncu Jay Aubrey Jones (64). 2007 yılında sanal sözlük vocabulary.com için ss kayıtları yaptığını belirten Jones, ''Ben 6 aylık bir süre içerisinde internet sitesi için 36.000 kelime kaydettim. Sesimin sosyal medyada bu kadar büyük bir tartışma yaratacağını tahmin etmezdim'' dedi.

Dünyayı ikiye bölen ses kaydını kimin yaptığı ortaya çıktı


Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu gibi kendisinin 'Laurel' demesine karşın genelde 'Yanny' diye duyulduğunu teyit eden Jones, kendisinin de kaydı dinlediğinde 'Laurel' diye duyduğunu söyledi.

Oyuncu-şarkıcı, bunun farklı şekilde duyulmasını ''Bence insanların dinlemeyi yaptığı bilgisayarlar ve diğer cihazlarla, sesin nasıl bir işlemden, süreçten geçtiğiyle ilgili bir şey'' diye açıkladı. Sputnik


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