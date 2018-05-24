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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.05.2018 - 06:00, Son Güncelleme:

Dünyayı heyecanlandıran haber! Tarihin en büyük definesi bulundu

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Dünyayı heyecanlandıran haber! Tarihin en büyük definesi bulundu

İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin üç asır boyunca okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazının bulunduğu resmiyet kazandı. Uzmanlara göre gemideki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu. Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.

O dönem Peru'dan çıkarılmış olan altın, gümüş ve zümrütleri taşıyan geminin sahip olduğu hazinenin büyüklüğü ise, bir su altı aracı olan REMUS 6000'in yaptığı video kayıtları sayesinde hesaplandı. Sular altındaki gemiye 10 metrelik bir mesafe kalana kadar yaklaşan REMUS 6000, böylece değerli bir keşfin yapılmasını sağlamış oldu.

San Jose'nin tam 62 adet silaha sahip olduğu biliniyor. Tüm bunlara rağmen gemi, İngiliz kuvvetlerine rakip olamayarak batırılmış. Eğer gemi batırılmasaydı, günümüzde milyarlarca dolar değerine sahip olan hazinesi, İngilizlerle olan savaşlarında destek olmak amacıyla ülkeye dönecekti.

Tekneyi sonuna götüren en önemli olaysa, İspanyol savaş gemilerinin yardımlarının gecikmesi nedeniyle daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Amiral Jose Fernandez'in, risk alıp ülkesine doğru yelken açması. Rotasında ilerlerken dört İngiliz gemisi tarafından kuşatılan San Jose, taşıdığı 500 kişiyle beraber alevler içinde kalarak sular altında kalmış.

O günden beri hazine avcıları ve arkeologlar tarafından aranan geminin denizin 600 metre altında sonunda bulunmuş olması, böylece bir devrin daha kapanmasını sağlamış oldu.

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